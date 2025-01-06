Замедляет движение. Французские фермеры заблокировали автотрассу возле Парижа

На окраинах Лиона и Парижа французские фермеры устроили акции протеста, нарушив движение транспорта. Об этом пишет РИА Новости.
Эти протесты, часть операции под названием «Улитка», начались в октябре в ответ на неудовлетворенность крестьян сельскохозяйственной политикой правительства.
Лидирующие профсоюзы, FNSEA и Jeunes Agriculteurs, призывают к действию против бездействия правительства и неблагоприятных торговых соглашений с Европейским союзом.
Аграрии требуют сократить бюрократические процессы, выплатить задержанные субсидии ЕС, оказать поддержку молодым фермерам и блокировать соглашение о свободной торговле между ЕС и блоком Меркосур.
Меркосур – это единый рынок стран Южной Америки, включающий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию, который был образован в 1991 году. Цель протестов – подчеркнуть озабоченность фермеров и добиться изменения сельскохозяйственной политики и торговых соглашений.