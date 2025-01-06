Замедляет движение. Французские фермеры заблокировали автотрассу возле Парижа

На окраинах Лиона и Парижа французские фермеры устроили акции протеста, нарушив движение транспорта. Об этом пишет РИА Новости.

Эти протесты, часть операции под названием «Улитка», начались в октябре в ответ на неудовлетворенность крестьян сельскохозяйственной политикой правительства.

Лидирующие профсоюзы, FNSEA и Jeunes Agriculteurs, призывают к действию против бездействия правительства и неблагоприятных торговых соглашений с Европейским союзом.