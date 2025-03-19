Бельская раскритиковала доклады «экспертов» о ситуации с правами человека в Беларуси

Эксперты по ситуации с правами человека в Беларуси зачастую делают голословные предположения в стиле «есть разумные основания полагать». Об этом заявила постоянный представитель нашей страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, выступая во время диалога с группой независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, составители подобных докладов выдают сугубо идеологический подход за объективный анализ. И при этом не отвечают ни за достоверность информации, ни за то, как используются их надуманные, а в ряде случаев клеветнические выводы о ситуации с правами человека в Беларуси. Поэтому и плодятся разного рода фейки о якобы расправах и репрессиях, старательно создается образ Беларуси, враждебной Европе и всему миру. Как отметила Лариса Бельская, Запад просто хочет взять реванш за то, что не получилось взорвать политическую систему в Беларуси в 2020 году, и усиливает давление на нашу страну. Но белорусское общество и государство выстояли тогда – выстоят и сейчас. Беларусь намерена и далее следовать по пути прогресса в области прав человека в соответствии со своими национальными условиями и суверенными интересами, как это предусматривает Устав ООН.