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Бали утопает в мусоре: ежедневно с острова вывозят 100 тонн отходов

29 декабря 2017 13:57
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Новости Индонезии. На индонезийском Бали объявлен режим чрезвычайного положения из-за мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бали утопает в мусоре: ежедневно с острова вывозят 100 тонн отходов-1

Местные пляжи буквально утопают в пластике, за которым даже не видно песка. Над расчисткой мест для купания трудятся около 700 уборщиков и несколько десятков грузовиков. Ежедневно они вывозят с берегов порядка 100 тонн отходов. При этом каждый день океан приносит новые использованные бутылки, пакеты и грязь.

Этой проблемой серьезно обеспокоены экологи. Мусор может нанести вред рыбе, которой питаются местные жители, а это приведет к серьезному росту заболеваний.

# Фотофакт # Мусор

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