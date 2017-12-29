Бали утопает в мусоре: ежедневно с острова вывозят 100 тонн отходов

Местные пляжи буквально утопают в пластике, за которым даже не видно песка. Над расчисткой мест для купания трудятся около 700 уборщиков и несколько десятков грузовиков. Ежедневно они вывозят с берегов порядка 100 тонн отходов. При этом каждый день океан приносит новые использованные бутылки, пакеты и грязь.

Этой проблемой серьезно обеспокоены экологи. Мусор может нанести вред рыбе, которой питаются местные жители, а это приведет к серьезному росту заболеваний.