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Автопроизводитель Германии планирует уволить более 7 тыс. сотрудников

20 марта 2025 06:03
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Один из крупнейших автопроизводителей Германии планирует сократить более 7 тысяч сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопроизводитель Германии планирует уволить более 7 тыс. сотрудников-2

Увольнения затронут административный персонал, но не коснутся работников заводов. По мнению руководства предприятия, это повысит производительность и прибыль компании. Еще один плюс – ежегодные расходы сократятся более чем на 1 миллиард евро. Сэкономленные средства планируют направить на инвестиции. К слову, общая численность сотрудников компании по всему миру превышает 87 тысяч человек, из них 54 тысячи работают в ФРГ.

# Международная политика

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