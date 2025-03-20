Автопроизводитель Германии планирует уволить более 7 тыс. сотрудников

Один из крупнейших автопроизводителей Германии планирует сократить более 7 тысяч сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увольнения затронут административный персонал, но не коснутся работников заводов. По мнению руководства предприятия, это повысит производительность и прибыль компании. Еще один плюс – ежегодные расходы сократятся более чем на 1 миллиард евро. Сэкономленные средства планируют направить на инвестиции. К слову, общая численность сотрудников компании по всему миру превышает 87 тысяч человек, из них 54 тысячи работают в ФРГ.