Аргентинцы вышли на протесты из-за недовольства властью

Новости Аргентины. В Аргентине вспыхнули протесты. Люди недовольны политикой нынешней власти, так как она привела к росту цен и рекордной инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч аргентинцев вышли на улицы столицы. Они собрались у правительственного дворца, держа в руках плакаты, на которых осуждался Международный валютный фонд. Звучали и призывы к усилению социальной защиты населения. Напомним, в стране высокий уровень бедности и безработицы. Уже долгое время Аргентина находится в состоянии тяжелого экономического кризиса. Последней каплей стало соглашение с МВФ о выплате внешнего долга в размере 44 миллиардов долларов. По мнению протестующих, эти деньги должны пойти на помощь беднейшим слоям населения Аргентины.