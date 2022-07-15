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Аргентинцы вышли на протесты из-за недовольства властью

15 июля 2022 08:06
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Новости Аргентины. В Аргентине вспыхнули протесты. Люди недовольны политикой нынешней власти, так как она привела к росту цен и рекордной инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинцы вышли на протесты из-за недовольства властью-1

Десятки тысяч аргентинцев вышли на улицы столицы. Они собрались у правительственного дворца, держа в руках плакаты, на которых осуждался Международный валютный фонд. Звучали и призывы к усилению социальной защиты населения. Напомним, в стране высокий уровень бедности и безработицы. Уже долгое время Аргентина находится в состоянии тяжелого экономического кризиса. Последней каплей стало соглашение с МВФ о выплате внешнего долга в размере 44 миллиардов долларов. По мнению протестующих, эти деньги должны пойти на помощь беднейшим слоям населения Аргентины.

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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