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Аргентина объявила о девальвации национальной валюты

13 декабря 2023 19:55
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Аргентина объявила о девальвации национальной валюты. Официальный обменный курс доллара будет повышен до 800 песо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентина объявила о девальвации национальной валюты-1

В Министерстве страны заявили о сокращении энергетических субсидий. Это стало первой экономической мерой недавно избранного президента. Но пока непонятно, станет ли она результативной. И хотя решение направлено на преодоление экономического кризиса, сейчас аргентинцам придется больше платить за электроэнергию и газ. Так о решении главы высказался министр экономики страны. Кроме того, ряд экспертов опасается, что такая политика приведет лишь к росту инфляции и социальной напряженности в стране.

# Экономический кризис # Новости Аргентины

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