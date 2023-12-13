Аргентина объявила о девальвации национальной валюты

В Министерстве страны заявили о сокращении энергетических субсидий. Это стало первой экономической мерой недавно избранного президента. Но пока непонятно, станет ли она результативной. И хотя решение направлено на преодоление экономического кризиса, сейчас аргентинцам придется больше платить за электроэнергию и газ. Так о решении главы высказался министр экономики страны. Кроме того, ряд экспертов опасается, что такая политика приведет лишь к росту инфляции и социальной напряженности в стране.