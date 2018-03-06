Аномальные холода в Великобритании стали причиной гибели тысячи морских звёзд, крабов и рыб

Тела морских звезд, крабов и рыб вынесло на побережье города Рамсгейта. По словам шокированных местных жителей, подобное произошло впервые. Как сообщили в обществе охраны природы, беспозвоночные могли укрыться от низких температур лишь на глубине, однако перепад произошел слишком резко, и они просто не успели добраться до безопасного места.