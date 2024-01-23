Американец, убивший 8 человек в Иллинойсе, покончил с собой

В США не утихает волна массовых убийств. В результате стрельбы в городе Джолиет в американском штате Иллинойс погибли восемь человек – они были застрелены в трех домах, которые находятся через дорогу друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полиции считают, что все жертвы являлись членами одной семьи и, судя по всему, преступник хорошо знал их. Сообщается, что нападавший скрылся с места происшествия на машине, но его личность была быстро установлена.

Билл Эванс, начальник полиции города Джолиет:

В настоящее время мы ищем подозреваемого. Это 23-летний местный житель Ромео Нэнси. Он жил в этом квартале. Что касается мотивов его поступка, то нам об этом пока ничего неизвестно. Это мы выясним в ходе расследования преступления.

Нападавший вооружен и очень опасен – отмечали в полиции. К расследованию подключились сотрудники ФБР. Позже стало известно, что преступник покончил с собой.