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Американец, убивший 8 человек в Иллинойсе, покончил с собой

23 января 2024 08:41
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В США не утихает волна массовых убийств. В результате стрельбы в городе Джолиет в американском штате Иллинойс погибли восемь человек – они были застрелены в трех домах, которые находятся через дорогу друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американец, убивший 8 человек в Иллинойсе, покончил с собой-1

В полиции считают, что все жертвы являлись членами одной семьи и, судя по всему, преступник хорошо знал их. Сообщается, что нападавший скрылся с места происшествия на машине, но его личность была быстро установлена.

Американец, убивший 8 человек в Иллинойсе, покончил с собой-4

Билл Эванс, начальник полиции города Джолиет:
В настоящее время мы ищем подозреваемого. Это 23-летний местный житель Ромео Нэнси. Он жил в этом квартале. Что касается мотивов его поступка, то нам об этом пока ничего неизвестно. Это мы выясним в ходе расследования преступления.

Нападавший вооружен и очень опасен – отмечали в полиции. К расследованию подключились сотрудники ФБР. Позже стало известно, что преступник покончил с собой.

Американец, убивший 8 человек в Иллинойсе, покончил с собой-7

США просто накрывает волна вооруженного насилия. Накануне в Техасе на вечеринке были застрелены три человека. С начала 2024 года уже отмечено 24 случая стрельбы. Погибли 43 человека.

# Убийство # Новости США

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