3 человека убиты во время стрельбы на вечеринке в США

Три человека были убиты, среди них одна женщина, еще двое получили ранения при стрельбе в Техасе. Трагедия произошла в пригороде Хьюстона в доме во время вечеринки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что в момент происшествия там находились около 20 человек, полиции пока не удалось выяснить все обстоятельства преступления. Остается неясным, был ли нападавший один или с сообщниками. Неизвестны и их мотивы. Основной версией случившегося рассматривается возникший конфликт между участниками вечеринки.

Остается добавить, что с начала года это уже 23-й случай массовой стрельбы в США. Их жертвами стали 35 человек.