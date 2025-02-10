Американцы оценили работу Трампа в первые недели на посту – опрос

53 % опрошенных считают, что глава Белого дома энергичный, целеустремленный и эффективный руководитель, который исполняет свои предвыборные обещания. Оказалось, что нравятся американцам и первые указы Трампа. Несмотря на то, что они вызвали многочисленные протесты в стране. Например, опрос показал, что почти 60 % поддерживают его решение ужесточить миграционную политику и депортировать нелегальных мигрантов. Однако для Трампа не все так радужно. 66 % считают, что глава Белого дома недостаточно сосредоточен на снижении стоимости жизни для рядовых американцев и пока ничего не сделал для борьбы с инфляцией.