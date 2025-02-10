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Американцы оценили работу Трампа в первые недели на посту – опрос

10 февраля 2025 10:40
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Американцы оценили работу Дональда Трампа в первые недели на посту президента. Как выяснилось ею довольны большинство жителей страны. Таковы данные опроса, проведенного одним из крупных телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы оценили работу Трампа в первые недели на посту – опрос-2

53 % опрошенных считают, что глава Белого дома энергичный, целеустремленный и эффективный руководитель, который исполняет свои предвыборные обещания. Оказалось, что нравятся американцам и первые указы Трампа. Несмотря на то, что они вызвали многочисленные протесты в стране. Например, опрос показал, что почти 60 % поддерживают его решение ужесточить миграционную политику и депортировать нелегальных мигрантов. Однако для Трампа не все так радужно. 66 % считают, что глава Белого дома недостаточно сосредоточен на снижении стоимости жизни для рядовых американцев и пока ничего не сделал для борьбы с инфляцией.

# США # Дональд Трамп # Социологический опрос # Опрос

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