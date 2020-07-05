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Александр Лукашенко поздравил венесуэльцев с Днём Независимости

05 июля 2020 11:38
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества с Венесуэлой, направленного на процветание наших стран и рост благополучия их народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил венесуэльцев с Днём Независимости-1



Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем Независимости.

Александр Лукашенко поздравил венесуэльцев с Днём Независимости-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возвышенное настроение, чувства достоинства и гордости, пробуждаемые этим национальным праздником, помогают венесуэльцам справляться с многочисленными вызовами, сохраняя единство и оберегая суверенитет своего государства. Убеждён, что Венесуэла успешно преодолеет все трудности, с которыми столкнулась в последнее время.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Николас Мадуро # Фотофакт

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