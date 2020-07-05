Александр Лукашенко поздравил венесуэльцев с Днём Независимости

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества с Венесуэлой, направленного на процветание наших стран и рост благополучия их народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем Независимости.