Алек Болдуин впервые публично прокомментировал убийство оператора на съёмках
Новости США. Алек Болдуин впервые публично прокомментировал трагедию на съемках. Актер заявил, что погибший оператор Галина Хатчинс была его другом и он не только поддерживает связь с ее мужем, но и всячески помогает семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также он добавил, что после произошедшего необходимо ограничить использование огнестрельного оружия на съемочных площадках, и попросил журналистов перестать преследовать его семью.
Напомним, трагедия на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошла 21 октября. Во время репетиции эпизода Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор получила тяжелое ранение и умерла в больнице. Также пострадал режиссер. Он находится в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.