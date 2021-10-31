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Алек Болдуин впервые публично прокомментировал убийство оператора на съёмках

31 октября 2021 11:56
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Новости США. Алек Болдуин впервые публично прокомментировал трагедию на съемках. Актер заявил, что погибший оператор Галина Хатчинс была его другом и он не только поддерживает связь с ее мужем, но и всячески помогает семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алек Болдуин впервые публично прокомментировал убийство оператора на съёмках-1

Также он добавил, что после произошедшего необходимо ограничить использование огнестрельного оружия на съемочных площадках, и попросил журналистов перестать преследовать его семью.  

Алек Болдуин впервые публично прокомментировал убийство оператора на съёмках-4

Напомним, трагедия на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошла 21 октября. Во время репетиции эпизода Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор получила тяжелое ранение и умерла в больнице. Также пострадал режиссер. Он находится в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.  

# Несчастный случай # Алек Болдуин # Галина Хатчинс # Фотофакт

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