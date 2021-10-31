Алек Болдуин впервые публично прокомментировал убийство оператора на съёмках

Новости США. Алек Болдуин впервые публично прокомментировал трагедию на съемках. Актер заявил, что погибший оператор Галина Хатчинс была его другом и он не только поддерживает связь с ее мужем, но и всячески помогает семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также он добавил, что после произошедшего необходимо ограничить использование огнестрельного оружия на съемочных площадках, и попросил журналистов перестать преследовать его семью.