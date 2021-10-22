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Актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссёра во время съёмок

22 октября 2021 09:51
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Новости США. Трагедия на съемочной площадке в Америке. Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссёра во время съёмок-1

Во время работы над вестерном «Ржавчина» в штате Нью-Мексико он должен был стрелять холостыми патронами. Однако оружие сработало неправильно – пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Оператор была доставлена в больницу, где умерла от полученных ранений. А режиссер находится в критическом состоянии.

Актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссёра во время съёмок-4

Против актера пока не выдвинули обвинений. Съемки картины приостановлены.

# Несчастный случай # Алек Болдуин # Фотофакт

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