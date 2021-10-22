Актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссёра во время съёмок

Во время работы над вестерном «Ржавчина» в штате Нью-Мексико он должен был стрелять холостыми патронами. Однако оружие сработало неправильно – пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Оператор была доставлена в больницу, где умерла от полученных ранений. А режиссер находится в критическом состоянии.