За мирное урегулирование конфликта и против поставок оружия: многотысячная акция протеста прошла в Берлине. Символично, митинг организовали в День германского единства. Местом проведения демонстрации стала площадь в парке Большой Тиргартен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, там собрались около 10 тысяч человек, однако организаторы озвучивают другие цифры: 30 тысяч. «Нет войне и вооружению, да – миру и международной солидарности», – скандировали активисты. Люди принесли с собой российские флаги и транспаранты с призывами сесть за стол переговоров и перестать накачивать Украину оружием.

Теперь мы видим, что американцы на самом деле не защищают мир, Европейский союз тоже не занимает позицию защиты мира. Поставки оружия – это одна из вещей, о которой чаще всего упоминалось здесь на демонстрации, и люди говорят: что бы мы ни делали как страна, Германия должна прекратить поставки оружия. Это незаконно.

Отметим, Германия занимает условное второе место по объему военных поставок Украине. Лидерство у США. В общей сложности помощь Киеву со стороны ФРГ обошлась Берлину в 28 миллиардов евро. Для страны сумма фактически неподъемная, особенно с учетом нынешней экономической ситуации. Поэтому в рамках бюджета на следующий год власти Германии планируют выделить Украине уже вдвое меньше, чем в нынешнем.