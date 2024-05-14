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Абсолютное большинство поляков поддерживает возведение линии обороны с Беларусью и Россией

14 мая 2024 10:31
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Несмотря на рост недовольства среди населения, польские власти продолжают всех уверять в своей правоте. Пытаясь показать незыблемую народную поддержку, они заказали соцопрос на тему возведения линии обороны на границе с Беларусью и Россией, на которую планируют выделить 400 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абсолютное большинство поляков поддерживает возведение линии обороны с Беларусью и Россией-1

Конечно же, результат исследования показал, что абсолютное большинство поляков одобряет подобные планы правительства. Только менее 9 % респондентов высказались против, еще чуть более 7 % воздержались. Ошеломительные итоги опроса власти сразу же стали использовать для своей выгоды, убеждая всех в верности решений. Но на фоне оптимистичных для Варшавы результатов всплывает другой факт – всего пару месяцев назад тот же центр исследований приводил совершенно обратные данные.

Согласно им, более половины жителей страны негативно относятся к укреплению забора на границе. Правительство Туска пытается любыми способами навязать свое мнение, проталкивая американские интересы в польском обществе.

# Международная политика # Новости Польши

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