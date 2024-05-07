97% европейцев дышат загрязнённым воздухом

Эксперты ВОЗ отмечают тенденцию развития заболеваний, вызванных загрязнением атмосферы. Ежегодно от них погибают более 300 тысяч человек. В городах с населением больше 50 тысяч постепенно вводят экозоны, куда запрещено проезжать автомобилям с плохими показателями выбросов. Вместе с тем жители только трех стран ЕС дышат чистым воздухом. Это Исландия, Эстония и Финляндия.