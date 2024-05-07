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97% европейцев дышат загрязнённым воздухом

07 мая 2024 06:34
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97 % европейцев дышат загрязненным воздухом. По данным исследований, содержание опасных частиц превышает допустимые нормы минимум вдвое, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

97% европейцев дышат загрязнённым воздухом-1

Эксперты ВОЗ отмечают тенденцию развития заболеваний, вызванных загрязнением атмосферы. Ежегодно от них погибают более 300 тысяч человек. В городах с населением больше 50 тысяч постепенно вводят экозоны, куда запрещено проезжать автомобилям с плохими показателями выбросов. Вместе с тем жители только трех стран ЕС дышат чистым воздухом. Это Исландия, Эстония и Финляндия.

# Экология

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