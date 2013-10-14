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86 туристов застряли на Эвересте из-за непогоды

14 октября 2013 12:55
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Новости мира. 86 туристов, в том числе 13 иностранцев, блокированы непогодой на Эвересте. Мощный снегопад, вызванный циклоном «Файлин», застал группу в базовом лагере на высоте свыше 5 тысяч метров над уровнем моря.

По предварительной информации, никто из туристов не пострадал. На помощь отправлен отряд спасателей. Гражданство иностранных граждан на данный момент уточняется.

Напомним, в мае 1996 года на самой высокой вершине мира из-за недостаточной подготовки погибли 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

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