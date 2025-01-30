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80% палестинцев вернулись в северную часть сектора Газа

30 января 2025 06:31
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80 % палестинцев, ранее перемещенных из северной части сектора Газа, вернулись в свои дома за последние несколько дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Анклава.

80% палестинцев вернулись в северную часть сектора Газа-2

По данным местных СМИ, люди несли с собой все, что было возможно. Они преодолели пешком семь километров до разрушенного города и его окрестностей. При этом отмечается, что «количества палаток, которые въехали в анклав, не хватает для удовлетворения потребностей». А множество гуманитарной помощи по-прежнему остается на границах сектора Газа, что противоречит условиям, изложенным в соглашении о прекращении огня. Кроме того, в Анклав пока не поступила тяжелая техника, которая нужна для разбора завалов и извлечения тел погибших. По официальной информации, количество погибших – 47 тысяч человек – будет расти, поскольку еще тысячи тел остаются под завалами. Это усугубляет гуманитарную катастрофу.

# Международная политика # Палестина-Израиль

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