80% палестинцев вернулись в северную часть сектора Газа

По данным местных СМИ, люди несли с собой все, что было возможно. Они преодолели пешком семь километров до разрушенного города и его окрестностей. При этом отмечается, что «количества палаток, которые въехали в анклав, не хватает для удовлетворения потребностей». А множество гуманитарной помощи по-прежнему остается на границах сектора Газа, что противоречит условиям, изложенным в соглашении о прекращении огня. Кроме того, в Анклав пока не поступила тяжелая техника, которая нужна для разбора завалов и извлечения тел погибших. По официальной информации, количество погибших – 47 тысяч человек – будет расти, поскольку еще тысячи тел остаются под завалами. Это усугубляет гуманитарную катастрофу.