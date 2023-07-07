8 детей погибли в Пакистане в результате оползня

Как рассказали местные власти, ребята играли в крикет, когда это случилось. В результате все они оказались погребены под песком. До поздней ночи продолжалась спасательная операция. Однако живым обнаружить удалось только одного из девяти детей. Семьям погибших будет выплачена компенсация. Оползни в Пакистане вызваны проливными дождями, которые обрушились на северо-запад страны.