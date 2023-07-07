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8 детей погибли в Пакистане в результате оползня

07 июля 2023 18:30
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Новости Пакистана. Восемь детей погибли в результате оползня на северо-западе Пакистана, сообщили спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 детей погибли в Пакистане в результате оползня-1

Как рассказали местные власти, ребята играли в крикет, когда это случилось. В результате все они оказались погребены под песком. До поздней ночи продолжалась спасательная операция. Однако живым обнаружить удалось только одного из девяти детей. Семьям погибших будет выплачена компенсация. Оползни в Пакистане вызваны проливными дождями, которые обрушились на северо-запад страны.

# Природные катаклизмы # Новости Пакистана # Фотофакт

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