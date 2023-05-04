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65% британцев считают, что их страна находится в упадке

04 мая 2023 10:59
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Новости Великобритании. Британцы стали меньше гордиться свое страной, чем пять лет назад. Об этом красноречиво говорят данные опроса, проведенного аналитической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

65% британцев считают, что их страна находится в упадке-1

Как выяснилось, 65 % людей считают, что Королевство находится в упадке. Более половины опрошенных не видят причин для гордости, потому что их уровень жизни существенно снизился. 45 % респондентов встревожены тем, что уже с трудом могут оплачивать коммунальные счета. А 75 % британцев признались, что вынуждены сокращать свои расходы. Как подытожили авторы исследования, люди очень разозлены положением дел в стране.  

# Социологический опрос # Новости Великобритании # Фотофакт

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