65% британцев считают, что их страна находится в упадке

Новости Великобритании. Британцы стали меньше гордиться свое страной, чем пять лет назад. Об этом красноречиво говорят данные опроса, проведенного аналитической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, 65 % людей считают, что Королевство находится в упадке. Более половины опрошенных не видят причин для гордости, потому что их уровень жизни существенно снизился. 45 % респондентов встревожены тем, что уже с трудом могут оплачивать коммунальные счета. А 75 % британцев признались, что вынуждены сокращать свои расходы. Как подытожили авторы исследования, люди очень разозлены положением дел в стране.