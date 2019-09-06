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6 раз переизбирался и занимал пост 30 лет. Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

06 сентября 2019 08:09
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Новости мира. 6 сентября стало известно о кончине бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Политик скончался в больнице Сингапура, где проходил курс лечения. Ему было 95 лет.

6 раз переизбирался и занимал пост 30 лет. Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе-1

Мугабе переизбирался на пост главы государства 6 раз и занимал пост 30 лет. До своей отставки в 2017 году он был самым пожилым действующим главой государства на планете.

6 раз переизбирался и занимал пост 30 лет. Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе-4

# Некролог # Роберт Мугабе # Фотофакт

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