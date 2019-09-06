6 раз переизбирался и занимал пост 30 лет. Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Новости мира. 6 сентября стало известно о кончине бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политик скончался в больнице Сингапура, где проходил курс лечения. Ему было 95 лет.

Мугабе переизбирался на пост главы государства 6 раз и занимал пост 30 лет. До своей отставки в 2017 году он был самым пожилым действующим главой государства на планете.