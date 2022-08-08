500 евро за мегаватт электричества – инфляция в Литве превысила 21%

В Литве подорожало буквально все. Так, например, за год стоимость потребительских товаров поднялась на четверть, а на услуги – свыше 12 %. Вырос ценник на мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Но это, как выяснилось, далеко не последняя плохая новость. Энергетики заявили, что цены на электроэнергию установили рекорд, достигнув 500 евро за мегаватт. И ситуация в обозримом будущем не изменится, по крайней мере в лучшую сторону. Литовцам надо забыть о дешевой электроэнергии. Эксперты заявили, что тяжелой может быть не только зима, но и весна 2023 года. В правительстве уже заявили, что есть только один путь выхода из этой ситуации – жесткая экономия. На этом фоне международная группа финансовых экспертов ухудшила прогноз экономики стран Балтии, отметив, что все перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов.

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