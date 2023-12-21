50 тысяч эстонцев живут в абсолютной бедности

В Эстонии из-за роста цен выросло число людей, живущих в абсолютной бедности. По данным департамента статистики, за год их количество увеличилось более чем на 2 %, достигнув почти 50 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем с каждым годом становится все больше людей, которые вынуждены до минимума сократить свои траты и покупать только самое необходимое. Сейчас это 304 тысячи человек. Это на три тысячи больше, чем годом ранее. Всего численность населения в стране около 1 миллиона 350 тысяч человек. По словам аналитиков департамента статистики, за проблемой роста уровня бедности стоит значительный рост цен. Из-за инфляции прожиточный минимум поднялся выше, чем когда-либо, – на 30 %. Доходы эстонцев, в том числе различные пособия, за таким ростом просто не успевают.