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50 тысяч эстонцев живут в абсолютной бедности

21 декабря 2023 11:06
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В Эстонии из-за роста цен выросло число людей, живущих в абсолютной бедности. По данным департамента статистики, за год их количество увеличилось более чем на 2 %, достигнув почти 50 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 тысяч эстонцев живут в абсолютной бедности-1

Вместе с тем с каждым годом становится все больше людей, которые вынуждены до минимума сократить свои траты и покупать только самое необходимое. Сейчас это 304 тысячи человек. Это на три тысячи больше, чем годом ранее. Всего численность населения в стране около 1 миллиона 350 тысяч человек. По словам аналитиков департамента статистики, за проблемой роста уровня бедности стоит значительный рост цен. Из-за инфляции прожиточный минимум поднялся выше, чем когда-либо, – на 30 %. Доходы эстонцев, в том числе различные пособия, за таким ростом просто не успевают.

# Экономический кризис # Новости Эстонии

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