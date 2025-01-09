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19 человек погибли. В Чаде боевики напали на президентскую резиденцию

09 января 2025 08:19
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Один человек погиб в результате нападения на президентский дворец в Нджамене, ликвидированы 18 боевиков. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет РИА Новости.

19 человек погибли. В Чаде боевики напали на президентскую резиденцию-1

Фото: pixabay

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что боевики «Боко Харам» атаковали дворец, есть погибшие и раненые. Во дворце находится глава Чада Махамат Идрис Деби. Войска безопасности держат район под полным контролем.

# Стрельба

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