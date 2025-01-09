19 человек погибли. В Чаде боевики напали на президентскую резиденцию

Один человек погиб в результате нападения на президентский дворец в Нджамене, ликвидированы 18 боевиков. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет РИА Новости.
Один человек погиб в результате нападения на президентский дворец в Нджамене, ликвидированы 18 боевиков. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что боевики «Боко Харам» атаковали дворец, есть погибшие и раненые. Во дворце находится глава Чада Махамат Идрис Деби. Войска безопасности держат район под полным контролем.