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144 человека погибли в Китае из-за мощного землетрясения

22 декабря 2023 11:02
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В Китае увеличилось число жертв мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших 144 человека. Около 100 пострадали.

144 человека погибли в Китае из-за мощного землетрясения-1

Многие жители остались без крыши над головой. Повреждены больше 150 тысяч домов. До сих в Поднебесной продолжается строительство временного жилья для выживших после удара стихии. Землетрясение произошло в ночь на вторник в провинциях Ганьсу и Цинхай. В последней оно еще вызвало оползни. Спасатели не прекращают поиск пропавших без вести. Неизвестно местонахождение как минимум 12 человек.

# Землетрясение # Новости Китая

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