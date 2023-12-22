144 человека погибли в Китае из-за мощного землетрясения

Многие жители остались без крыши над головой. Повреждены больше 150 тысяч домов. До сих в Поднебесной продолжается строительство временного жилья для выживших после удара стихии. Землетрясение произошло в ночь на вторник в провинциях Ганьсу и Цинхай. В последней оно еще вызвало оползни. Спасатели не прекращают поиск пропавших без вести. Неизвестно местонахождение как минимум 12 человек.