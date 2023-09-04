1200 черепашат на берегу в Колумбии отправились в своё первое плавание. Посмотрите

Новости Колумбии. 1 200 черепашат отправились в свое первое плавание. Их выпустили на берегу реки Мета, где Колумбия встречается с Венесуэлой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое пополнение – заслуга местных волонтеров. Они бережно пересаживали черепашат на травянистое мелководье, и те отправлялись в путь.

Каролина Писон Феррейра, волонтер:

Эта акция – часть проекта, который реализуют уже более 10 лет, чтобы защитить эти виды от незаконного вылова и естественных хищников.