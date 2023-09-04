1200 черепашат на берегу в Колумбии отправились в своё первое плавание. Посмотрите
Новости Колумбии. 1 200 черепашат отправились в свое первое плавание. Их выпустили на берегу реки Мета, где Колумбия встречается с Венесуэлой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое пополнение – заслуга местных волонтеров. Они бережно пересаживали черепашат на травянистое мелководье, и те отправлялись в путь.
Каролина Писон Феррейра, волонтер:
Эта акция – часть проекта, который реализуют уже более 10 лет, чтобы защитить эти виды от незаконного вылова и естественных хищников.
Данная акция – уже заключительный этап природоохранного проекта, который продолжает работать в Колумбии. Желающих помочь животным становится все больше. В рамках зоозащитной программы в местные реки уже вернули более 3 000 черепах. Но темпы и количество можно увеличить благодаря прибывшим участникам.