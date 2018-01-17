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100 млн евро на проект. Как в Евросоюзе пытаются бороться с мусором?

17 января 2018 12:23
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Новости Евросоюза. Новую стратегию, касающуюся пластиковой тары, утвердила Еврокомиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 2030 года потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а та, что останется в использовании, должна стать перерабатываемой.

100 млн евро на проект. Как в Евросоюзе пытаются бороться с мусором?-1

На реализацию этого плана будет выделено 100 миллионов евро. В мае 2018 года инициативу представят на законодательном уровне в Европарламенте.

Отметим, на данный момент лишь треть пластикового мусора отправляется на переработку, а его объем в странах-участницах ЕС достигает 25 миллионов тонн ежегодно.

100 млн евро на проект. Как в Евросоюзе пытаются бороться с мусором?-4

# Фотофакт # Мусор

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