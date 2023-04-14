За 2022-й были гости из 150 стран. Откуда туристы ездят в Минск чаще?

В 2023 году она проходит в 25-й раз. И охватывает широкий спектр вопросов взаимодействия в сфере отдыха между двумя странами: привлекательные места, маршруты, возможности пляжного, санаторно-курортного, горнолыжного, религиозного и других видов туризма. Теперь у белорусов и россиян появится больше интересных мест для посещения.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Новые рейсы появляются, опять же, открываются из Перми, с Калугой, с Нижним Новгородом рейс недавно открылся. Логистика становится проще, поэтому туристам еще проще попасть в Минск. Также у наших туристов есть возможность съездить посмотреть регионы Российской Федерации. Если смотреть по туристам, конечно, основная часть – это российские туристы. Но если смотреть, то со всего мира есть туристы. Даже по той же загрузке гостиницы, по тем статистическим данным, которые есть за прошлый год, порядка 150 стран посетили город Минск в прошлом году.