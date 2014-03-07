В деревню Барань съезжаются многочисленные паломники: там есть святая криничка и женский православный монастырь

Деревня Барань. Находится деревня в Борисовском районе, Минской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь. В Беларуси есть поселение с таким названием еще и под Оршей, там же есть и речка, которая называется Барань, приток Днепра. Ученые еще не выяснили, откуда происходит название деревни, так что нас еще ожидает разгадка этого загадочного слова Барань.

В деревне существует очень интересная легенда. Рассказывают, что когда-то на этом месте был большой город , в котором было 12 храмов, была хорошо развита торговля. Этот город, говорят, назывался Золотой баран. Город был уничтожен во время какой-то войны. Еще вначале 20 века в деревне были люди, которые показывали границы этого города. Был, видно фундамент, были заросшие колодцы. Один из таких колодцев как-то раскопали и нашли там золотой перстень. Вся эта информация есть в опросных листах, которые сегодня хранятся в архиве Академии наук Республики Беларусь, так ученым здесь есть над чем подумать.

Про то, что люди здесь живут давно, свидетельствует и старинное городище, которое находится где-то в километре от деревни, возле деревни Моисеевщина.

Самые первые письменные воспоминания про деревню относятся к началу 16 века, когда деревня была центром имения, который принадлежал знаменитому человеку — Константину Острожскому.

Современники очень ценят Константина Ивановича Острожского. Он выиграл 64 битвы, похоронен в Киево-Печерская лавре. Константин Острожский был в ВКЛ главным опекуном православной веры, он много строил православных храмов, в Вильно он построил Свято-Троицкую православную церковь, церковь св. Николая, которую Константин Острожский построил в честь победы над московским войском в битве под Оршей. В 2014 году осенью исполняется 500 лет битве под Оршей, которая золотыми буквами вписана в историю нашего белорусского войска. Это слава и гордость нашей белорусской армии.

Во время тринадцатилетней войны с Московским государством, которая началась в 1654 году, деревня Баран, в отличие о многих других деревень Западной Беларуси, не была уничтожена. Все дело в том, что деревня находилась в боку от основных военных действий. Тринадцатилетняя война закончилась в 1667 году, а через три года, в 1670 году, был проведена инвентаризация в Борисовском старостве, куда входила и Барань. На то время Барань имела статус местечка, здесь были 24 дома, была большая рынковая площадь, на которой стояла Свято-Покровская церковь, а также там было 7 дворов. От площади отходили три улицы: одна была Полоцкая, которая вела к Полоцку, другая — Борисовская, вела к Борисову, третья — Лукомская, вела к Лукомлю, она была самой большой, на ней стояли 9 дворов.

В 1670 годах в деревне жили истинные белорусы, с белорусскими фамилиями. Тогда здесь встречались фамилии: Таткович, Сашкович, Радкович.

После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году, Барань отошла к Российской Империи. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году ВКЛ перестало существовать. Через год Екатерина II издала указ: впредь ВКЛ называть только Белой Русью, а жителей ее называть белорусами, чем и на века их привяжем к России.

С 1800 года Барань во всех летописях значилось не как местечко, а как село. В 1848 году в селе было чуть больше 30 дворов, здесь проводили кирмаши 2 раза в год: в Троицу и на Покровы. В селе стояла Покровская церковь, которая была построена как униатская церковь. Когда в 1839 году униатство было запрещено, то церковь перевели в православье.

В середине 19 века в деревне была открыта церковно-приходская школа. Она стояла напротив церкви. В Баранский приход входило 22 деревни, это около 3 тыс. прихожан. Когда в деревню пришли большевики, то церковь они закрыли и перестроили в клуб. Когда началась Вторая мировая война, то местные жители этот клуб перестроили снова в церковь, которая сгорела во время этой войны — ее спалили тогда партизаны. Сохранилось фото этой церкви. Сегодня на том месте, где стояла церковь идет строительство нового православного храма.

В деревне было две церкви: одна, Свято-Покровская, находилась в деревне, а сразу за деревней, на кладбище, была вторая церковь, которая была освящена в честь св. Ильи Пророка. Строилась она как униатский храм, а позже она стала православной. Та церковь была деревянной, и простояла она до 2000 года. А в 2000 году вместо деревянной церкви построили новую церковь и освятили ее по-новому — в честь Святомученика Георгия Победоносца.

Местные жители ходили в храм христианский, но не забывали, что оставили предки-язычники. В Беларуси праздновали и празднуют как христианские праздники, так и языческие. В деревне рассказывали, что был очень интересный языческий обряд: когда долго не было дождя и была засуха, то собирались все местные жители, брали мак, который был освящен в церкви на Маковея, с молитвой обходили все колодцы в деревне и сыпали туда этот мак. Говорят, что где-то через час небо затягивало тучами и шел дождь. А когда до деревни тучи подходили, которые с грозой и громом, то люди тогда становились в воротах с хлебом, солью, читали молитвы, крестились, хлеб и соль ставили на ворота и тучи обходили деревню. В деревне, говорят, никогда не было пожаров от грозы. Люди жили с Богом в душе, верили в Бога, жили в согласии с природой.

В 1917 году в деревню пришли те, кто уничтожал все и христианское, и языческое. В 1996 году в Баране в обычном доме открыли небольшую церковь — Свято-Покровскую.

Сегодня в деревню Барань съезжаются многочисленные паломники, потому что на окраине деревни возле кладбища в 2002 году был основан женский православный монастырь. И здесь, в деревне, живут монахини и молятся Богу, чтобы мы, грешные люди относились к ближним как к самим себе, чтобы укрепляли веру свою. Монастырь освящен в честь Ксении Петербургской.

Ксения Петербургская жила в Петербурге в 19 веке, она была женой регента церковного хора. Когда ее муж умер, то она надела его одежду на себя и сказала, что это умерла она, а Иван Федорович живет, и просила, чтобы ее называли именно Иваном Федоровичем. Все ее считали сумасшедшей. Начали замечать, что когда она заходила к купцу в лавку, и он давал ей что-нибудь, то его торговля начинала идти очень хорошо, дела его шли вверх. Ее начали звать все к себе, давать ей деньги, еду, правда, от денег она отказывалась всегда. Позже ходила она постоянно в красной кофте и зеленой юбке или наоборот. По ночам Ксения Петербургская шла в поле, за город, где молилась Богу.

Вот такая есть деревня Барань на Борисовщине. Пусть пан Бог бережет ее, оберегает нас и помогает нам в нашем святом деле.