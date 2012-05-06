Самые короткие топонимы

Карта мира изобилует самыми невероятными названиями, самые короткие состоят из одной буквы!

Деревня "Å" расположена в Норвегии. Эта рыбацкая местность завоевала популярность не только благодаря необычному названию, но и лучшей вяленой рыбе.

Река "D" в США получила свое название благодаря титулу «Самая короткая река в мире». Ее протяженность составляет всего 130 метров. Однако сегодня этот титул потерян, но топоним остался.

Холмы "Ø" расположены в Дании. Название, в переводе, означает «остров». Однако никаких водных угодий здесь не располагается, это простая возвышенность, окруженная лугами.

Река "E" находится в горной местности Шотландии. Впадает она в озеро и является, как и другие горные реки, довольно бурной.

Деревня "Å", Швеция. Здесь проживает всего 200 человек. Многие приезжаю сюда только для того, чтобы сфотографировать знак начала границы населенного пункта.

Еще одна деревня с коротким названием расположена во Франции. "Y" - самое короткое название во всей стране.