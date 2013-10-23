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С 23 по 25 октября в Минске будут проводиться бесплатные экскурсии по городу

23 октября 2013 14:14
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Новости Беларуси. 23 октября в Минске стартовали бесплатные экскурсии по городу. Они продлятся до 25-го. Одна из них – автобусная – рассчитана на 1,5 часа. Она отправляется от Национального выставочного центра. Ее участники посетят Верхний город, а также самые интересные объекты на проспектах Независимости и Победителей.

Вторая экскурсия – автобусно-пешеходная – будет включать в себя элементы театрализованного действа. Там, например, можно будет стать очевидцем разгона масонского общества или принять участие в церемонии объявления Магдебургского права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Достопримечательности Минска # Достопримечательности Беларуси # Туризм

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