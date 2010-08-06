Менеджер одной из минских турфирм обманула 24 туриста на 20 тысяч долларов

Менеджер заключала договоры прямо в офисе турфирмы, а директор и четыре сотрудницы, по их словам, даже не догадывались о мошенничестве.

Учеба, а после – работа. Весь год первокурсница со своей подругой копила деньги на долгожданное путешествие. Собрала солидную сумму, мама добавила на мечту и еще немного одолжила. Знакомая посоветовала опытного менеджера и та подыскала им тур.

Пострадавшая:

– Она сказала, что является директором турагентства, в которое мы пришли и поможет нам улететь на отдых в Турцию, чем можно лучше и дешевле. Мы отдали ей 150 долларов залог, через три дня мы принесли еще 750 долларов каждый. Она нам выдала договор бронирования, но, ни чеков, ни ваучеров нам не выдала, сказала, что в аэропорту в Киеве выдадут.

По сходному сценарию испортили поездку к морю еще двум десяткам туристов. Менеджер заключала договоры прямо в офисе турфирмы, а директор и четыре сотрудницы, по их словам, даже не догадывались о мошенничестве. Ведь недавно пришедшая в их коллектив «коллега» работала как заводная, да и на клиентов не жалела даже личного времени. Как оказалось, все «пустые» туры были проданы в срочном порядке до или после рабочего дня. Только вот за день до того, как в турфирму пошли вереницей обманутые туристы, девушка ушла с работы по-английски.

Татьяна Комаровская, директор турфирмы:

– Мы, оказывается, уже третья фирма, через которую она прошла. Ситуация аналогичная прежним: приехала ко мне директор первой фирмы, директор второй, схема обмана одна и та же.

В настоящее время на бывшего менеджера этой турфирмы завели уголовное дело по факту мошенничества. А подобный случай туристов предупреждает – чего могут стоить низкие цены и услуга «хороших» знакомых. В проверенной фирме вам обязательно предложат подписать ваучер в двух экземплярах с одинаковым номером, подробно расписанную программу тура. Сразу же после оплаты обязательно выдадут чек.

Ольга Агеева, заместитель директора туристической фирмы:

– Оплата производится в белорусских рублях в кассу исполнителя (турфирмы). Здесь указывается, какая была внесена предоплата, сколько составляет оплата тура в дальнейшем, если она выплачивается не одной суммой сразу. И сюда же к ваучеру прикрепляется чек.

С начала отпускного сезона пять белорусских турфирм лишились лицензий, а более сотни туристов испортили себе отдых. Для сравнения, в прошлом году в Беларуси не было зарегистрировано ни одного случая «обманного» туризма.

Контроль за деятельностью турфирм обещают ужесточить. Ввести обязательное страхование рисков. Кроме того, в начале октября вступает в силу новая редакция закона «О туризме», в которой туристический ваучер заменят на типовой договор оказания услуг. Все это позволит дополнительно обезопасить туриста от мошенников.

Ольга Юруть, Сергей Курков, телекомпания СТВ.