Остров Бали: считается, что здесь лучшие волны в мире

Путешествуя по острову, вы почувствуете себя сразу в нескольких эпохах. Несмотря на то, что Бали считается современным, сюда приезжают миллионы туристов, местные жители до сих пор хранят и почитают древние обряды и ритуалы. Если повезет, то вы сможете принять в одном из них непосредственное участие.
Есть на острове амфитеатр, где играют представления. Там ставят простые пьесы, по сюжету похожие на «Ромео и Джульетта». Постановки сопровождаются танцами. По легенде, во время танца в одного из 70 мужчин вселяется дух. Если хорошенько задобрить потустороннею силу, то можно пообщаться с предками или даже с богами.
Говорим серфинг, а подразумеваем Бали и наоборот. Считается, что здесь лучшие волны в мире. Хорошая волна не просто высокая, а гигантская и очень длинная. Проскочить внутри под шипящим козырьком воды весом в несколько тонн – самое большое наслаждение для серфингиста. А со стороны это просто красиво.
На Бали нет слонов, точнее, раньше не было. Сюда специально завезли 27 слонов с соседнего острова. Сафари на слоне – удовольствие не из дешевых, в среднем около 50$.
Для приезжих рисовые терассы – это всего лишь красивые виды, мелькающие за окном автобуса. Но для балийцев рис – это не просто блюдо, это предмет поклонения. Рис – это еще и статья дохода. Его успешно экспортируют. Кроме того, поглазеть на фантастические пейзажи сюда приезжают туристы. Это тоже приносит деньги.
К земледелию в балийцев особый подход, они не подчиняют природу, не переворачивают реки вспять, не срезают горы под новые посевы. Они исповедуют принцип сотрудничества, и природа платит щедрыми урожаями.