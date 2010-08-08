Остров Бали: считается, что здесь лучшие волны в мире

Пожалуй, остров Бали – одно из самых драгоценных украшений Юго-Восточной Азии. Залитый солнечным светом и увлажненный тропическими дождями, Бали стал синонимом слова «рай». Недаром этот остров на краю Индийского океана занимает одно из первых мест по количеству повторных посещений.

Путешествуя по острову, вы почувствуете себя сразу в нескольких эпохах. Несмотря на то, что Бали считается современным, сюда приезжают миллионы туристов, местные жители до сих пор хранят и почитают древние обряды и ритуалы. Если повезет, то вы сможете принять в одном из них непосредственное участие.

Есть на острове амфитеатр, где играют представления. Там ставят простые пьесы, по сюжету похожие на «Ромео и Джульетта». Постановки сопровождаются танцами. По легенде, во время танца в одного из 70 мужчин вселяется дух. Если хорошенько задобрить потустороннею силу, то можно пообщаться с предками или даже с богами.

Говорим серфинг, а подразумеваем Бали и наоборот. Считается, что здесь лучшие волны в мире. Хорошая волна не просто высокая, а гигантская и очень длинная. Проскочить внутри под шипящим козырьком воды весом в несколько тонн – самое большое наслаждение для серфингиста. А со стороны это просто красиво.

На Бали нет слонов, точнее, раньше не было. Сюда специально завезли 27 слонов с соседнего острова. Сафари на слоне – удовольствие не из дешевых, в среднем около 50$.

Для приезжих рисовые терассы – это всего лишь красивые виды, мелькающие за окном автобуса. Но для балийцев рис – это не просто блюдо, это предмет поклонения. Рис – это еще и статья дохода. Его успешно экспортируют. Кроме того, поглазеть на фантастические пейзажи сюда приезжают туристы. Это тоже приносит деньги.

К земледелию в балийцев особый подход, они не подчиняют природу, не переворачивают реки вспять, не срезают горы под новые посевы. Они исповедуют принцип сотрудничества, и природа платит щедрыми урожаями.