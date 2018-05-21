«Радуемся жизни, получаем много эмоций». Как пенсионеры ходят в походы по Беларуси?

Когда костёр искрит, ноги отдохнули от недавней дороги, а обеденный котелок кипит, наступает время волшебства, множество голосов сливается в знакомую песню.

Для Петра Мефодьевича Толобчука туризм стал делом всей жизни. Уже без малого 40 лет опытный путеводитель по лесам, равнинам и рекам раскрывает великолепие родной природы и для других людей.

Каждое воскресенье в любую погоду жизнерадостный мужчина собирает единомышленников и с рюкзаком на плечах отправляется в поход за черту любимого Минска. Пётр Толобчук, инструктор по туризму:

Денег никаких я не беру. Пожалуйста, приходите, кому скучно дома сидеть, в лес.

Экономист по профессии, энергию мужчина экономить не привык. Оптимизм подстегивает ценить жизнь, профессия обязывает считать время. Инструктору в этом году исполнилось уже 78 лет.

Пётр Толобчук:

Вот посмотрите на этих людей, они ничего не боятся. Сегодня передавали дождь, вот вышли 10 человек. Занятие искать себе здесь точно не придется. В частых походах у дружной команды отточены разделения труда. Пока один разжигает костёр, другой обустраивает привал, третий готовит обед.

К выбору следующего путешествия Петр Мефодьевич подходит особенно тщательно. У туристов есть и излюбленные уголки. Вот в этом лесу в Крыжовке пенсионеры ориентируются без GPS-навигаторов. Берут с собой байдарки, велосипеды и палатки. Всё, лишь бы не сидеть дома на диване. Пётр Толобчук:

Первое воскресенье июля мы выезжаем на Сморгонские озера. Много бардовых песен поют, сидим до утра. Так проходит время: сядешь вечером, смотришь на этот костер и незаметно как поднял голову вверх, а уже развидняется.

Людмила Фёдорова:

Мы собираемся обычно в третьем вагоне в поезде, который идёт на Молодечно, и едем большой компанией. Радуемся жизни, получаем много эмоций и счастливые возвращаемся вечером домой. Пожалуйста, присоединяйтесь, кто хочет, электричка на 10 утра с вокзала.