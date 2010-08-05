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На Северном Кипре напрочь отсутствует массовое туристическое безумие

05 августа 2010 17:00
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Остров Кипр разделен на две части, одна из которых стоит под турецким флагом. Но у двух государств одна столица – Левкоша. Граница между двумя государствами проходит именно по столице. Если открыта шенгенская виза или вы коренной островитянин, то можно продолжить прогулку дальше по столице. Но в Северном Кипре есть, что посмотреть.

Северная часть острова также как и Южная изобилует интересными местами для туриста. Во-первых, безвизовый въезд. Во-вторых, более длинный летний сезон. Британские колонизаторы весь плодотворно повлияли на нравы местного населения.

Фото. Кипр

Фото. Кипр

Фото. Кипр

Британия оставили здесь розетки неправильной формы, фунт стерлинг, левостороннее движение и, естественно, праворукие авто. Здесь рады слышать русскую речь и уважают нашего брата, что, само по себе, удивительно. Здесь никто никого не пытается обмануть и можно оставить открытой машину или забыть бумажник на парапете, а потом найти его на том же месте. Самое главное – здесь нет безумного туристического конвейера, вытаптывающего все на своем пути. На пляжи турецкой стороны, до разделения острова, прилетали отдыхать очень влиятельные люди. И даже греки-киприоты любят приезжать сюда.

Есть еще и отель в виде храма Артемиды. Сюда гости Северного Кипра приезжают как на экскурсию. Это самый большой отель на побережье. На Северном Кипре нет навязчивого восточного сервиса. При всем уважении к туркам, турки-киприоты значительно от них отличаются. Напрочь отсутствует массовое туристическое безумие.

Фото. Кипр

Фото. Кипр

Фото. Кипр

Фото. Кипр

К полуночи ночные заведения набиваются до отказа и танцы под открытым небом продолжаются до утра.

# Туризм

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