Настоящая столица агроэкотуризма: почему агрогородок Мотоль стал лучшим в Беларуси

Новости Беларуси. Эпицентр жизни – глубинка. Агрогородок Мотоль Брестской области признан лучшим в Беларуси. Это местечко, в которое некогда заезжала сама королева Бона Сфорца. В ее царствование Мотоль получил Магдебургское право – на 30 лет раньше древнего Пинска. И сейчас агрогородок живет по-передовому.

В Доме культуры не утихают песни на приятном уху местном диалекте, рядом с цехами слышен аромат знаменитой колбасы со 100-летней историей, а на улицах всегда оживленно и людно.

Василий Юхник, житель деревни Мотоль:

Народ у нас такой, что любит и поиграть, и поселиться, и поработать.

На небольшом клочке земли в глуши Полесья работают четыре музея, две больницы и школа на полтысячи детей. Отсюда не спешит уезжать ни старый, ни молодой.

Екатерина Хомич, житель деревни Мотоль:

Молодежи здесь комфортно, уютно. Все свое, все родное, все близко. Можно здесь найти работу. Люди здесь хорошие, душевные.

А этот дом, пожалуй, самый знаменитый в Мотоле. Здесь родился первый президент Израиля Хаим Вейцман. Один из самых авторитетных политиков XX века покинул родную деревню еще подростком. Но именно здесь планируют открыть Центр еврейской культуры.

В деревне № 1 по количеству предпринимателей процветают и народные промыслы. Павел Райкевич мастерит лодки по дедовской технологии. На его счету уже порядка 200. А в трудную минуту на них же, сбитых собственными руками, спасает односельчан.

Павел Райкевич, житель деревни Мотоль:

Когда-то было наводнение, то я возил лодкой людям продукты.

Известны далеко за границей и мотольские тканые рушники.

Мария Кульбеда, мастер по ткачеству:

Такая нитка была, как косина. Как можно было такую ниточку льняную вывести, такая уже тоненькая. И вот невозможно людям доказать. Все говорят, что это вышито. А я говорю, что тут иголкою и один раз никто не уколол.

Развивается и сельскохозяйственный комплекс. 12 лет назад здесь пошли на смелый эксперимент – начали заниматься лимузинами. Работники шутят: по красоте «быки» этой породы не уступают тезкам из автопрома

Татьяна Радковец, заведующий фермой ОАО «Агро-Мотоль»:

Раньше было тяжелее заниматься, так как не было сбыта, хорошей сохранности. Сейчас уже два года стали выпасать на отгонных пастбищах, хорошая сохранность стала и появился большой спрос на мясокомбинат.

А еще кожухи, лакомства «Мотольского фестиваля» и, конечно же, неподдельное гостеприимство. Гармония традиций и предприимчивости делают Мотоль полноправной столицей агроэкотуризма, настроение которой обычными словами не передать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.