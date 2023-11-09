Мозырские овраги – феномен белорусской природы. Показываем эти красоты

Мозырские овраги – подарок ледника Днепровского времени. Эти космические ландшафты образовались 250-300 тысяч лет назад. Легенд и волшебства здесь немало, а еще можно загадать желание, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Белорусский феномен. Для равнинного Полесья глубокие овраги – диво. Летом, когда в городе +33 градуса, здесь всего +12. Особый микроклимат и холмогоры манят туристов и фотографов. Экотропа в шесть километров станет незабываемым приключением. Площадь же оврагов более 1 000 гектаров.

Виталина Сайфутдинова, старший научный сотрудник Мозырского объединенного краеведческого музея:

Когда ледник шел из Скандинавии, огромные массы льда тащили за собой землю, валуны, куски скал, это все перемешивали, а когда изменился климат, стал более теплым, ледник начал таять, и перед моренной грядой мозырской образовалось огромное ледниковое озеро, потом однажды произошел прорыв этого озера, овраги сформировались именно в этот период.

Средний перепад высот 40 метров, но есть и склоне более 60 метров, в черте мозырских оврагов расположена вторая по высоте точка Беларуси, высота около 220 метров. Поэтому неслучайно есть горнолыжный комплекс «Мозырь», и любители зимнего спорта могут приехать и покататься на лыжах и сноубордах.