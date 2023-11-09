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«Храм построен на крови». История Кафедрального собора святого Архангела Михаила в Мозыре

09 ноября 2023 12:33
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Отправляемся в колыбель духовности. Кафедральный собор Святого Архангела Михаила – православная обитель с непростой судьбой. Памятник позднего барокко дошел сквозь войны и столетия, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

«Храм построен на крови». История Кафедрального собора святого Архангела Михаила в Мозыре-1

Владимир Изюмов, иерей Свято-Михайловского кафедрального собора:
История церкви берет свое начало из далекого прошлого. Был отставной полковник Стефан Лазко, который пожертвовал эту землю, где сейчас находится собор, монахам-бернардинцам. Они начали строительство на этом месте церкви.

Что туристам посмотреть в Мозыре? Гайд по интересным местам и мероприятиям – подробности здесь.

«Храм построен на крови». История Кафедрального собора святого Архангела Михаила в Мозыре-4

В 1745-м Аскерки начинают строить новый монастырь бернардинцев, душой которого стал великолепный собор. Предполагают, что его освятили в 70 годах XVIII века. После вхождения Мозыря в Российскую империю и череды восстаний монастырь закрыли. С приходом Советов наступила черная полоса. В 1930-е годы собор превратили в тюрьму НКВД. Здесь было вынесено более 2 000 смертных приговоров.

Владимир Изюмов:
На этом месте приводились в исполнение приговоры, вынесенные людям, там содержали под стражей людей. По сути, храм построен на крови.

Подробности в видео.

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

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