«Храм построен на крови». История Кафедрального собора святого Архангела Михаила в Мозыре

Отправляемся в колыбель духовности. Кафедральный собор Святого Архангела Михаила – православная обитель с непростой судьбой. Памятник позднего барокко дошел сквозь войны и столетия, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

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Владимир Изюмов, иерей Свято-Михайловского кафедрального собора: История церкви берет свое начало из далекого прошлого. Был отставной полковник Стефан Лазко, который пожертвовал эту землю, где сейчас находится собор, монахам-бернардинцам. Они начали строительство на этом месте церкви.

В 1745-м Аскерки начинают строить новый монастырь бернардинцев, душой которого стал великолепный собор. Предполагают, что его освятили в 70 годах XVIII века. После вхождения Мозыря в Российскую империю и череды восстаний монастырь закрыли. С приходом Советов наступила черная полоса. В 1930-е годы собор превратили в тюрьму НКВД. Здесь было вынесено более 2 000 смертных приговоров.

Владимир Изюмов:

На этом месте приводились в исполнение приговоры, вынесенные людям, там содержали под стражей людей. По сути, храм построен на крови.