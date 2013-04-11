Каучсёрфинг - способ путешествовать и бесплатно жить в разных местах, а также принимать иностранных гостей у себя

В народе говорят: готовь сани летом, а телегу зимой. Это правило можно применить и в отношении планов на отпуск, к которому тоже лучше готовиться заранее! О том, как организовать свой отдых, ведущим программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассказала Наталья Дорошкевич, специалист по каучсёрфингу.

Что такое каучсёрфинг?

Наталья Дорошкевич, каучсёрфер:

Если банально перевести с английского, то получится словосочетание «диван + сёрфинг (вид спорта)». В принципе, каучсёрферы - люди, которые «катаются» на вашем диване! Каучсёрфинг - это возможность бесплатно отдыхать и жить в различных местах. Есть сайт. Ты на нем регистрируешься. Создаешь свой profile. И люди могут оставлять о тебе отзывы - хороший ты человек или нет, адекватный, стоит ли с тобой встретиться или не стоит. Пишут как позитивное так и негативное. Это помогает фильтровать людей, к которым ты хочешь поехать или которых ты хочешь принять.

Самое главное - возможность путешествий, а также знакомство с новыми людьми. На мой взгляд, любую страну можно лучше узнать, познакомившись с людьми, которые живут в этой стране. Они тебе могут показать совершенно другой город, не тот туристический, который тебе показывает гид.

Чтобы заниматься каучсёрфингом, нужно знать много языков?

Наталья Дорошкевич:

Есть люди, которые умудряются путешествовать и принимать гостей владея только белорусским языкам! Они, может чуть-чуть только учат английский и так далее. Но безусловно, английский там ключевой. Если ты знаешь английский, тебе везде будет проще. Это возможность учить языки! У нас проходит еженедельные встречи. У нас есть английский клуб! Проходят просто встречи каучсёрферов. При чем проводит эти встречи прекрасная девочка, она швейцарка. Она действительно организовывает прекрасные встречи, на которых интересно общаться. Мы пытаемся приучить наше общество к тому, кто мы такие, что мы существуем, потому что очень многие не знаю, не понимают.

Люди какой социальной группы становятся каучсёрферами? В основном студенты? Кто?

Наталья Дорошкевич:

Разные люди - все, кто любят путешествовать. Есть люди и за 30, и за 40, и постарше.

Чем отличается путешественник от туриста?

Наталья Дорошкевич:

Есть разница. Мне, например, не интересен отдых с экскурсоводом, когда ты приехал, ходишь со всеми по маршруту. По мне, захотел сегодня пойти туда, пошел туда, познакомился с кем-то классным - отлично, идешь туда. Это своего рода другой вид отдыха. Я знаю людей, которые путешествуют годами. Они копят деньги, а потом воплощают свои мечты. У меня есть замечательный друг- Франческо, он американец. Он уже 2 года путешествует по всему миру. А до этого у него был свой магазин велосипедов. Он накопил деньги и теперь путешествует, а зарабатывает фотографией. Условно говоря, путешествуя, много фотографий интересных можно сделать. И он прекрасно себя чувствует, посещает разные страны, в том числе и Беларусь. Ему очень понравилось у нас.

Быть каучсёрфером значит не только путешествовать, но и принимать гостей. Это, по сути, вторжение в личную жизнь. У вас тоже есть свои дела и так далее. Как часто бывают такие вторжения и насколько они неожиданны?

Наталья Дорошкевич:

Нет, они же обязательно спрашивают! А ты уже соглашаешься или нет. И ты можешь спокойно отказать. А готов ты уделить гостям время или нет, зависит от того, какой ты каучсёрфер.

А как вы принимаете гостей? Что показываете, куда ездите?

Наталья Дорошкевич:

Хлеб - соль! Драники! Мне кажется, что у каждого есть такое чувство, когда к тебе кто-то приезжает, нужно что-то приготовить. В свою очередь, они могут тебе приготовить что-то свое. Например, англичане мне готовили британский завтрак, где жареными были даже помидоры. Если можно выехать, ездим в Дудутки, Несвиж и так далее. Если нельзя - ходим по Минску - в Национальную библиотеку, покататься на колесе обозрения, просто можно поводить по городу, посмотреть музеи, маленькие галереи.

По опыту, что больше всего нравится самим путешественникам?

Наталья Дорошкевич:

Люди! Люди их очень удивляют. Вообще они считают нас очень закрытой страной. И все приезжают и понимают: Боже мой, здесь все отлично, все рады, у вас все счастливы, все классные!