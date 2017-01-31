Иностранцы, прибывающие по безвизовому режиму в аэропорт «Минск», будут проверяться через специальные базы Беларуси и России

Новости Беларуси. Иностранцы, прибывающие по безвизовому режиму в Национальный аэропорт Минск, будут проверяться через специальные базы Беларуси и России. Воздушная гавань как ворота в Синеокую выбрана не случайно. Здесь существует система авиационной безопасности, а также пограничный и таможенный контроль. Да и в целом системы безопасности работают очень четко. Идет обмен данными на уровне всех служб, в том числе в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Человек, пересекающий границу через аэропорт, в данном случае автоматически проходя пограничный контроль, его данные проходят через специальные базы проблемных лиц, которые в данном случае позволяют выявлять лиц нежелательных либо лиц опасных для национальной безопасности. И поэтому разговоры о том, что якобы воспользовавшись этим безвизовым режимом, какие-то лица могут создать какие-то проблемы, особенно в России, эти вещи можно считать надуманными.

Приезжать в Беларусь через Национальный аэропорт на срок не более 5 суток смогут граждане 80 государств. Это 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилия, Индонезия, США, Канада, Япония. Государства – стратегические партнеры Беларуси.

Такую норму предусматривает Указ Президента, благодаря которому, по оценкам специалистов, поток туристов должен увеличиться на 20%. Безвизовый режим Беларусь уже опробовала с несколькими государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.