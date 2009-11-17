Горнолыжный центр «Солнечная долина» планируется открыть в ближайшее воскресенье

Многофункциональный спортивный объект в микрорайоне Курасовщина будет работать зимой и летом, и сможет принять одновременно минимум 200 посетителей.

Сейчас здесь три трассы разных уровней сложности. Со временем инфраструктуру комплекса дополнят гостиница и велотрасса. Помимо этого, при центре будет работать детско-юношеская школа, а начинающих сноубордистов обучат инструкторы.

Склоны «Солнечной долины» планируется засыпать снегом к Рождеству.

Михаил Юспа, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Это действительно уникальный объект, который находится в черте города. Вызывает оптимизм и то, что вопросы физической культуры и спорта решаются, подготовка наших национальных сборных к ответственным стартам ведется успешно. И мы будем ждать соответствующих результатов.