Горнолыжный центр «Солнечная долина» планируется открыть в ближайшее воскресенье

Сейчас здесь три трассы разных уровней сложности. Со временем инфраструктуру комплекса дополнят гостиница и велотрасса. Помимо этого, при центре будет работать детско-юношеская школа, а начинающих сноубордистов обучат инструкторы.
Склоны «Солнечной долины» планируется засыпать снегом к Рождеству.
Михаил Юспа, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Это действительно уникальный объект, который находится в черте города. Вызывает оптимизм и то, что вопросы физической культуры и спорта решаются, подготовка наших национальных сборных к ответственным стартам ведется успешно. И мы будем ждать соответствующих результатов.