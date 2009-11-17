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Горнолыжный центр «Солнечная долина» планируется открыть в ближайшее воскресенье

17 ноября 2009 16:15
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Многофункциональный спортивный объект в микрорайоне Курасовщина будет работать зимой и летом, и сможет принять одновременно минимум 200 посетителей.

Сейчас здесь три трассы разных уровней сложности. Со временем инфраструктуру комплекса дополнят гостиница и велотрасса. Помимо этого, при центре будет работать детско-юношеская школа, а начинающих сноубордистов обучат инструкторы.

Склоны «Солнечной долины» планируется засыпать снегом к Рождеству.

Михаил Юспа, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Это действительно уникальный объект, который находится в черте города. Вызывает оптимизм и то, что вопросы физической культуры и спорта решаются, подготовка наших национальных сборных к ответственным стартам ведется успешно. И мы будем ждать соответствующих результатов.

# Туризм

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