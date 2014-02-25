Деревня Ленино (Романово) (Минская область): здесь родилась художница, аналогов работ которой нет нигде в мире

Деревня Ленино. Находится в Слуцком районе, Минской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Название свое деревня получила только в 1921 году, когда к власти пришли большевики. Тогда они строили новый мир, разрушая все старинное: памятники истории, памятники культуры. Давали названия поселениям своих предводителей, в честь В. И. Ленина они и назвали эту деревню, а до этого это было местечко Романово.

Про эту деревню существует легенда, которая передается из уст в уста. Говорят, в Слуцке жил главный князь, а в деревне жил его родной брат Роман, который начал здесь строительство замка. Когда напал враг на нашу страну, то князь Роман с братьями пошел защищать свою родину, на этой войне он и погиб. А деревню, которую основал князь Роман, начали называть Романово.

На самой окраине деревни находится старинное городище, которое местные жители называют замком и говорят, что именно здесь когда-то князь Роман и построил свой замок. В этот замок прятались люди с окружающих деревень во время набега крымских татар. Этот замок был уничтожен во время 13-летней войны с Московским государством. После войны этот замок больше не восстанавливался.

Сначала Романово принадлежало слуцким князьям, а позже перешло к князьям Радзивиллам. В 1638 году это уже было местечко Романово, здесь было 250 домов, была церковь, два госпиталя, корчма.

Во время 13-летней войны с Московским государством местечко Романово было уничтожено.

Досталось местечку и во время Северной войны. Но каждый раз Романово поднималось из пепла, возрождалось, говоря всем, что Беларусь живет и не сдается.

Романово в 1718 году от князя и короля Августа Сильного получает привилеи на проведение в Романово ежегодных кирмашей.

После второго раздела Речи Посполитой местечко Романово вошло в состав Российской империи, а в 1812 году во время войны возле Романово состоялась Великая битва. Отступающие русские войска Платова атаковали войско наполеоновской армии, которой здесь командовал Жером Бонапарт и Юзеф Понятовский, в эскадронах которого воевали и белорусы.

Историческая справка

Юзеф Понятовский — родился 7 мая 1763 года, умер 19 октября 1813 года. Военный и государственный деятель Речи Посполитой, племянник короля Станислава Августа. Во время восстания Тадеуша Костюшко Юзеф Понятовский участвовал в обороне Варшавы, отказался от предложения Екатерины II и Павла I поступить на российскую службу. Жил в своем имении возле Варшавы.

Когда французское войско подошло к Варшаве, Юзеф Понятовский поддержал Наполеона. Во время похода Наполеона в Россию в 1812 году командовал 5 корпусом Великой армии, двигался через Гродно, Несвиж до Могилева, который взял без боя. Отличился в боях под Смоленском и Бородино, а также в Лейпцигской битве. За мужество в боях Наполеон Юзефа Понятовского возвел в маршалы. Погиб Юзеф Понятовский во время переправы через реку Эльстр, похоронен в Кракове в Вавеле.

В Беларуси в Гомеле перед дворцом Паскевичей стоял памятник Юзефу Понятовскому, который был поставлен в 1840 году. Когда к власти пришли большевики, поляки забрали памятник Юзефу Понятовскому в Варшаву. Во время Второй мировой войны он был взорван, но поляки сделали копию памятника и поставили снова в Варшаве, где он стоит и сегодня.

В Ленино поставили памятник в память событий, которые происходили в 1812 году.

На месте боя был поставлен в 2012 году крест.

На начало 20 века в деревне было 260 дворов, проживало здесь почти 1,5 тыс. жителей.

На центральной площади проводили кирмаш. Местные жители называют эту площадь Местом. Здесь когда-то стояли 2 православные церкви. Одна небольшая была в честь Святого Николая, а вторая — Святого Юрия. Говорят, что когда-то в эту церковь привезли очень большую и красивую икону, которая не проходила через двери, тогда решили отпилить угол иконы. Поручили это сделать молодому человеку, который и отпилил угол иконы. Ее внесли в храм. Когда тот молодой человек поженился, у него родилась дочка, а на правой ручке вместо пальцев у нее были культяпки.

Та церковь простояла всю Мировую войну и разобрали ее советские атеисты в 1960-х годах. Она стояла на месте теперешнего Дома культуры, а вокруг было старинное кладбище, где хоронили местных жителей и священников. Сейчас нет ни церкви, ни кладбища, нет и никакого знака.

В местечке Романово были две православные церкви и две школы, что на то время было редкостью. Одна школа содержалась за государственный счет, а вторая школа — за счет местных жителей. В Романово и в окрестных селениях семья, в которой дети не закончили бы гимназию или институт, было большой редкостью. Народ здесь жил шляхетский и не жалел деньги на образование своих детей. Про Романово знали не только во всей Случчине, но и во всей Минской губернии.

Родом с Романово много известных людей. Здесь родился и вырос знаменитый белорусский дирижер, композитор, фольклорист — Владимир Теравский.

Историческая справка

Владимир Теравский — родился 11 ноября 1871 года в Романово, умер 10 ноября 1938 году. Белорусский хоровой дирижер, композитор, фольклорист. В 1914 году создал белорусский хор, который в 1917 году вошел в состав Первого Белорусского товарищества драмы и комедии. Хор Теравского участвовал в торжественном открытии Всебелорусского съезда в 1917 году. Стал хормейстером БДТ-1, писал музыку к спектаклям БДТ-1 по пьесам В. Голубка, Е. Мировича и др. Автор многочисленных песен и романсов на слова Я. Купалы, Я. Коласа и др. Арестован органами НКВД как агент польской разведки — расстрелян. Реабилитирован после смерти Сталина в 1957 году.

В местечке Романово родилась и известная художница Алена Киш.

Историческая справка

Алена Киш — родилась в 1896 году, умерла в 1949 году. Белорусская народная художница, делала рисованные ковры с экзотическими сюжетами. В коврах Алены Киш ярко выявился наивно реалистический характер творчества художницы. Близость к традициям местной народной росписи. Ковры Алены Киш впечатляют композиционной смелостью, яркой декоративностью, богатой фантазией автора, которая шла от белорусского фольклора.

Алена Киш стоит на одном уровне с лучшими мировыми известными художниками-примитивистами. Искусствоведы говорят про то, что аналогов ее творчества не существует. Ее работы оригинальны и неповторимы в своем решении. Алена Киш очень глубоко показала народное мировоззрение и народное понимание красоты.

Мы восхищаемся иностранными художниками, их работами, при этом совсем не знаем своих белорусских художников, а они заслуживают большего внимания, чем мы им уделяем.

Когда Алена Киш рисовала свои ковры и отдавала их за кусок хлеба, никто и подумать не мог, что она станет известной мировой художницей, а ее работы будут выставляться в столичных музеях, про нее будут писать книги.

К сожалению, на сегодняшний день в Романово не осталось ни одной работы Алены Киш. И местный школьный музей мечтает, чтобы у них появилась такая работа. Сегодня они собирают по деревне все, что было сделано руками их предков, чтобы ничего не пропало.

Местные жители деревню Ленино зовут Романово и называют себя не ленинцами, а романовцами, хотят вернуть старинное название деревни.