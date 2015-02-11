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Взгляд со стороны: должна ли современная девушка уметь готовить?

11 февраля 2015 09:05
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Должно ли приготовление домашней пищи стать одной из главных обязанностей современной девушки?

Сначала женщины отвоевали себе право голосовать, затем - право планировать беременность и рождение детей.

Последние 20 лет успешные , активные представительницы прекрасного пола провозгласили себя свободными от домашних обязанностей.

К такой ситуации мужчины приспосабливаются довольно забавно: едят полуфабрикаты и фастфуды, учатся готовить сами.

Вкусный запах на кухне, как и тысячи лет назад, - остается главным символом домашнего очага. А путь к сердцу мужчины по-прежнему лежит через желудок.

Старая кулинарная книга советских времен. Там всё - от простой яичницы до правильной обработки продуктов. Помните, что не надо приступать к сверхсложным блюдам. От лёгкого - к более сложному. Именно такому правилу должны следовать начинающие «поварёжки».  И ни в коем случае не наоборот. Начинайте с малого! Например, с омлета!

Способов научиться готовить сейчас очень много. Конечно, вас будут ждать разочарования, но на ошибках мы учимся! Главное - это желание! И если оно у вас есть, тогда - дерзайте!

# Полезные советы # Фотофакт # Это интересно # Алиса Дударева # Олег Бутько # Евгений Шатуха

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