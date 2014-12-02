В БГУ пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 70-летию факультета журналистики

Какие торжественные мероприятия уже прошли в связи с юбилеем?

Сергей Дубовик, директор Института журналистики БГУ:

У нас уже прошла выставка фотографий. Презентация книг. Впереди - самые интересные мероприятия. Сегодня у нас состоится торжественный вечер, посвященный юбилею Института журналистики, на котором соберутся наши выпускники, руководители средств массовой информации и всех тех, кто связан с нашим институтом.

Когда беседуешь с журналистами нашей страны, так или иначе они прошли через Ваши руки. Студенты разных эпох - чем они отличаются? Чем отличались студенты прошлых времен от нынешних молодых журналистов?

Ангелина Руденко, доцент кафедры стилистики и редактирования Института журналистики БГУ:

Мои студенты 70-80-х годов и теперешнего времени - это дети разных эпох, разных социальных формаций. Естественно, они разные. Но у них есть одно общее: они молодые, задорные, творческие. Говорить о целеустремленности тоже нужно. И те, и другие - целеустремлённые. К этому обязывает профессия. Особая профессия. Эта профессия - особое состояние души. Что касается разницы, я не скажу, что есть какая-то большая разница. Другое дело, что нынешнее поколение - оно в других условиях учится. Оно имеет больше информации. Живет в век новых технологий. Тогда в те годы были бумажные носители - все записывалось. Сейчас же наша молодёжь поглощает большой объём информации. И наша задача, конечно, не дать им потеряться, «утонуть» в этом море информации и правильно их направить. Если взять Институт журналистики - у нас открыто очень много специализаций: «информация и коммуникация», где тоже есть свои направления; «литературное редактирование»… Если раньше были специализации «адиовизуальные СМИ» и «печатные СМИ» - то теперь и они имеют множество разных направлений.

Ангелина Александровна, я знаю, что Вы и тогда и теперь, когда поступают наши студенты, пишите. Когда лучше писали диктанты?

Ангелина Руденко, доцент кафедры стилистики и редактирования Института журналистики БГУ:

Тогда диктанты писали намного лучше. Сейчас 50% отрицательных оценок. Причем сейчас нужно обращаться к студенческой аудитории, спрашивая: «Вы все слова понимаете?» То есть лексический запас настолько беден, что приходится и этой работой заниматься. А тогда ведь были «армейцы» - это были ребята, которые отслужили армию, которые закончили специальные, средние заведения, и они больше разбирались в грамотности. Больше читали. Основное у них было - это книга. Я всегда говорю студентам, как говорил Горький: «Читайте классическую литературу!» Вы знаете, у меня был очень интересный случай. У меня была студентка, которая была очень безграмотна: она просто не понимала как выстраивать предложения, где ставить запятые, так она переписала всю книгу «Война и мир» Льва Толстого. Писала и анализировала! Вот такой вот случай был!

Современным студентам учиться проще: у них шикарная база, отличный преподавательский состав, медиатека, новое здание, телестудия… На этом пока что точка, или вы планируете еще какие-то нововведения?

Сергей Дубовик, директор Института журналистики БГУ:

На протяжении последних двух лет мы ввели такие новые направления в специальности «Журналистика» как «веб-журналистка» и «менеджмент СМИ». Появился такой жанр журналистики как «журналистика масс-медиа». Мы должны реагировать на такие «вызовы», потому мы и открыли такие специальности. И мы видим, что такие специалисты, которых мы готовим, у нас «на расхват». Есть запросы, и на два запроса - один человек. Активно развиваются региональные средства массовой информации. Мы ориентируемся не только на то, что делается в Минске, но и внимательно смотрим на районы - там тоже активно развивается журналистка, особенно радиовещание. В городах появляются телестудии. Нам надо обязательно идти в ногу с запросами сегодняшнего дня!

Есть ли ученики, которыми Вы по-особому гордитесь?

Сергей Дубовик, директор Института журналистики БГУ:

Конечно, есть. Не обязательно отличники потом становятся хорошими журналистами. Если у человека есть стержень, есть это журналистское начало, он обязательно станет журналистом. Что касается известных, если открыть сегодня газету, телевизор и послушать радио - то 80% из этих людей - люди, которые у нас учились, начиная от министра информации и корреспондентов районных газет, радиовещания и т.д. Среди наших выпускников есть и писатели, и кинодраматурги, есть крупные общественные деятели, ну и «звёзды» нашей журналистки.

Ангелина Руденко, доцент кафедры стилистики и редактирования Института журналистики БГУ:

У меня есть много студентов, которыми можно гордиться, причем границы их необозримы. Есть зарубежные студенты, которых мы учили. Был такой период в истории факультета журналистики, когда на нашем факультете училось около 200 иностранных граждан из стран Латинской Америки, Азии, Африки. Этим можно гордиться - что белорусская школа журналистики живёт и за рубежом. Есть также студенты, которые окончив факультет журналистики БГУ стали доцентами в Московском государственном университете. Среди них - Павел Сухов, который одновременно директор одного из крупнейших порталов и преподает на факультете журналистики МГУ. Это Андрей Вурсковский успешно работающий и в то же время преподающий на факультете журналистики.

Когда открывался телеканал СТВ, тога вся группа была направлена на телеканал СТВ. Это было массово. Буквально целая группа была распределена на СТВ.

Сергей Валентинович, какие ближайшие планы?

Сергей Дубовик, директор Института журналистики БГУ:

Самое главное для нас - это учебный процесс. Мы адаптируем его ко всем «вызовам» современности. Мы должны ни на шаг не отставать от того, что делается в журналистике и в дальнем зарубежье, и в ближнем. Наши программы будут строиться исходя из этого. И второе направление - это тесная связь образования с практикой. Мы уже добились того, что практически все наши студенты после окончания сразу же «вливаются» в трудовые коллективы. Им практически не надо времени для адаптации. Этому содействует и наша телевизионная студия, и курсы. Что я должен отметить - это введение каких-то новых направлений в специальность «Журналистика» и максимально удовлетворять запросы телевизионных каналов, бумажных средств массовой информации.