Реинкарнация школьной формы. Как менялся костюм школьника со временем?

Мода на школьную форму, как и на другую одежду, переменчива. И если быть наблюдательным, по школьным фотокарточкам людей разных поколений можно определить, в какие годы они учились. Итак, совершим небольшое путешествие в школьное прошлое.

Всё началось ещё в далёком 1834 году. Благодаря принятому закону, который и определил общий вид мундира для гимназиста и студента, Форма у всех была военного фасона. Обязательными были фуражка, гимнастёрка и шинель. Такой костюм выделял гимназиста среди других подростков и указывал на принадлежность к высшему сословию, а потому был предметом особой гордости. Кстати, носить форму надо было и в свободное от уроков время.

Женские гимназии стали открываться гораздо позже. Потому и школьная форма у девочек появилась лишь в 1886 году.

Вплоть до 1917 года форма была почти неизменна. Небольшие изменения коснулись лишь мужского костюма в ширине кантов, расстоянии между пуговицами и наклоне козырька фуражки.

В Беларуси школьную форму отменили уже после революции, как буржуазный пережиток. В школу ходили в том, что было. К единому виду учеников вернулись лишь в 1949 году, усмотрев в этом возможность подчеркнуть классовое равенство.Школьная форма тех времён фактически копировала фасон классического гимназиста. Отличали ученика того времени лишь такие обязательный предметы гардероба как красный галстук пионера и нагрудные значки октябрят и комсомольцев.

Школьный наряд у девочек долго оставался неизменным и походил на форму гимназистки.Сохранялась и строгость нравов. любые эксперименты будь то с длиной или кроем сурово карались. Что касается причесок, то девочки носили исключительно косы, никаких модельных стрижек и уж тем более окраски волос.

В 1971 году прошла новая реформа школьной формы. Мальчиков переодели из серого шерстяного костюма в синий. Куртка очень напоминала современную джинсовку. На рукаве была нашита эмблема с открытым учебником и восходящим солнцем – символами знаний. Что касается формы для девочек, то она осталась такая же.

Следующая реформа состоялась вначале 80ых. Наконец изменения коснулись внешнего вида девочек. привычные коричневые платья носили лишь до седьмого класса. А уже восьмиклассницы наряжались в жилетки, пиджаки с накладными карманами и юбки-трапеции со складками. Такой костюм был синего цвета. У мальчиков лишь куртка сменилась на пиджак.

Такой форма была до распада Советского Союза. Уже в независимой Беларуси её отличал лишь пионерский галстук, к которому добавилась зелёная полоска. Однако просуществовала онанедолго, уже через три года её отменили.