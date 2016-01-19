Поможем пернатым зимой! Кормушка для птиц своими руками

Зима холодна, и помочь ее пережить пернатым, может каждый из нас. Для этого достаточно изготовить кормушку и наполнить ее правильным кормом.

Как раз сейчас орнитолог Руслан Шайкин проводит для учащихся Сенницкой школы мастер-класс по изготовлению «птичьих столовых». Сделать их может любой ребенок из подручных материалов: пластиковых бутылок, упаковок из-под сока, деревянных досок, металлических банок.

Дети стараются изо всех сил, чтобы птичкам пришлись по душе их творения. Чтобы корм не засып а ло снегом, ребята вырезают специальные козырьки. Заботятся они и о том, чтобы пернатые могли с легкостью выбраться из кормушки, если окажутся в опасности. И для этого проделывают не одну дырку, а две.

Впрочем, заботиться о птицах, этим ребятам не привыкать. К примеру, Настя смогла спасти жизнь снегирю. Теперь он живет вместе с ней и стал для девочки хорошим другом.

Создание кормушек – это только первый шаг помощи птицам зимой. Важно знать, каким кормом их заполнить, а какой ни в коем случае нельзя добавлять.

Птиц нежелательно подкармливать хлебными крошками. Идеальной для пернатых будет смесь из не жареных семян подсолнуха, тыквы, рапса, пшеницы.

Птичьи столовые готовы. Самое время повесить их на дерево. Оптимальная высота, на которой стоит крепить кормушки, – полтора метра. Лучше вешать их во дворах подальше от дорог. Уверены, что птицы, которые прилетят сюда кормиться, будут очень благодарны юным героям нашего сюжета. Попробуйте и вы помочь пернатым друзьям!