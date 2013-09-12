Прямой эфир

Под Минском 12 сентября откроется первый семейный open-air

12 сентября 2013 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Центр Европы» в Ратомке. Под Минском 12 сентября откроется первый  семейный open-air. Гостей праздника ждут различные конкурсы и сюрпризы.

В частности, состоится кулинарное состязание «Бульбяной рай». Оно пройдет под руководством известных шеф-поваров. В битве примут участие 5 семей, у которых окажутся самые вкусные и красивые блюда из картофеля.

Также во время праздника повара ресторанов французской, немецкой, итальянской кухонь поделятся своими секретами его приготовления.

Помимо этого, будет организована выставка, где представят более 30 сортов картофеля, а дизайнеры сделают из него необычную инсталляцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Отдых

Другие новости рубрики

Все новости
Новинка для людей, предпочитающих активный отдых и развлечения
20 августа 2013 19:20

Новинка для людей, предпочитающих активный отдых и развлечения

В Минске появилась «велокухня», на которой починят ваш велосипед абсолютно бесплатно!
08 августа 2013 10:17

В Минске появилась «велокухня», на которой починят ваш велосипед абсолютно бесплатно!

Арт-пикник «Freaky summer party 2013» прошёл на Комсомольском озере в Минске
08 августа 2013 09:23

Арт-пикник «Freaky summer party 2013» прошёл на Комсомольском озере в Минске