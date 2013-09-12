Новости Беларуси. «Центр Европы» в Ратомке. Под Минском 12 сентября откроется первый семейный open-air. Гостей праздника ждут различные конкурсы и сюрпризы.

В частности, состоится кулинарное состязание «Бульбяной рай». Оно пройдет под руководством известных шеф-поваров. В битве примут участие 5 семей, у которых окажутся самые вкусные и красивые блюда из картофеля.

Также во время праздника повара ресторанов французской, немецкой, итальянской кухонь поделятся своими секретами его приготовления.

Помимо этого, будет организована выставка, где представят более 30 сортов картофеля, а дизайнеры сделают из него необычную инсталляцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.