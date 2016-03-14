Какие важные правила нужно знать потребителю?

В магазинах, особенно продуктовых, мы бываем почти каждый день. И наверняка многие, столкнувшись с неудачной покупкой, не раз спорили с продавцом и десятки раз выясняли: кто прав, а кто виноват. Разберём самые распространённые ситуации.

Правило первое. Любой товар необходимо передавать потребителю в упаковке, которая должна быть бесплатной. Исключение – продовольственные изделия, предварительно расфасованные в самом магазине. Но каждый покупатель может попросить, чтобы этот товар ему завернули, к примеру, в пакетик, принесённый из дома.

Наверняка каждому покупателю приходилось слышать фразу от продавца: «Сдачу не дам, нет мелких купюр в кассе!» Подобный диалог не редкость.

А вот ещё один случай: в кошельке оказалась рваная или разрисованная купюра.

Продавец обязан принять эту купюру от потребителя и если работает магазин с банком, просто взять, обменять на нормальные деньги.

Забирать чек на кассе и хранить его – в ваших же интересах. А продавец, в свою очередь, обязан выдавать покупателю документ, подтверждающий оплату. Требование не касается товаров, купленных на рынке.

А вот отдавать продукты обратно в магазин можно лишь в том случае, если они оказались ненадлежащего качества. Испорченный товар можно вернуть без упаковки. Куда сложнее с непродовольственными товарами.

То, что посетитель обязан оставлять лишние суки в камере хранения – это факт. Отказались пользоваться ячейкой? Веское основание для досмотра ваших вещей охранником. Другое дело, если речь идёт, например, о детской коляске.