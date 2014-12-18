Хозяйка студии красоты «Beauty Bar» Татьяна Костенко: Комплекс «6 рук» - решение трёх бьюти задач за час!

До Нового года осталось совсем немного, и все активно готовятся к этому празднику: корпоративы, праздники… Как в этот час, между работой и праздником стать красивыми? Ответ на этот вопрос знает хозяйка студии красоты «Beauty Bar» Татьяна Костенко.

Расскажите про комплекс услуг, которые предлагает Ваша студия красоты?

Татьяна Костенко, знает хозяйка студии красоты «Beauty Bar»:

Комплекс услуг «6 рук» создавался для того, чтобы максимально сэкономить время для женщин и девушек. Не проводить полдня в салонах красоты, а всего за один час выйти красоткой. Маникюр, макияж и причёска. Любой сложности. Любой макияж и любой маникюр. Всего за час!

Мы очень удивлены. Мы только месяц, как появились, но уже запись идёт плотным ходом. Мне кажется, женщины уже потихоньку пробуют это на себе. Уже не хочется самой накраситься «как придётся»: реснички, губки подвела и пошла. Нет! Всё-таки хочется уже выглядеть очень эстетично.

Мы не стрижём, не красим. У нас только макияж, причёска, маникюр и уход за волосами.

Это просто непередаваемое ощущение, когда взрослая женщина встает перед зеркалом и начинает прыгать, глаза аж светятся!

Основные тенденции образа 2014-2015 года?

Татьяна Костенко, знает хозяйка студии красоты «Beauty Bar»:

Наши мастера всё же придерживаются европейских тенденций и создают натуральный образ, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Сейчас в моде натуральные образы - нежные струящиеся локоны... Никаких «локонов страсти» , и «птичьих гнёзд»! Никаких начёсов - это всё давно в прошлом! Да и следует помнить, что красная помада подойдёт лишь тем дамам, у которых идеальный цвет лица. Естественный образ более привлекателен.



