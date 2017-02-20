Готовимся к Масленице: рецепты вкусных блинчиков от Галины Ивановой

В этой дружной семье аппетитные блинчики готовят не только на масленицу. Галина Васильевна через день радует своих близких этим вкусным блюдом. В ассортименте – больше 20 вариантов тонких оладушек.

Вот и сегодня с самого утра Галина Васильевна вместе с племянницей решила испечь любимое семейное лакомство.

Один из секретов вкусных блинчиков –добавление в тесто просеянной муки. Тогда масса будет более мягкой и пышной.

Чем больше в тесте сахара, тем румянее получаются края блинчиков. Если главное масленичное блюдо после приготовления получилось бледным, значит, тесто стало кислым. Исправить ситуацию можно, слегка подсластив массу.